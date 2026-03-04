Мать троих детей нашли мертвой в халате на пороге дома в 30-градусный мороз

В поселке Болчары Кондинского района ХМАО обнаружили тело 36-летней женщины. Об этом сообщает источник издания «Вестник» в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром. Тело на крыльце дома нашел ее несовершеннолетний сын. На женщине был только халат.

По предварительным данным, следов криминала не нашли. Сначала делом занималась полиция, позже материалы передали в Следственный комитет.

На улице в тот момент стоял сильный мороз — температура опускалась до -31 градуса, с учетом ветра ощущалось как -36. У погибшей остались трое детей, младшему из которых всего четыре года.

Соседи и знакомые женщины шокированы произошедшим, в соцсетях выражают соболезнования семье.