В Хабаровске мужчина получил 19 лет за госизмену и диверсию

Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 19 годам тюрьмы в рамках уголовного дела о диверсии и государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчину признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию специальных служб Украины.

Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в ИК строгого режима, поделились подробностями там.

Кроме того, как отмечается в сообщении, россиянину назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Следственные органы установили, что в июне 2024 года хабаровчанин прошел обучение диверсионной деятельности по заданию украинской стороны и совершил поджег вышки, повредив ее оборудование.

Вдобавок ко всему вместе с подельником он осуществлял подготовку к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. Мужчина отказался признать свою вину.