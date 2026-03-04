В Волгограде из-за обломков БПЛА эвакуировали школу

$77.6190.31

В Волгограде из-за возможных обломков беспилотника эвакуировали школу N117

В Волгограде произошла эвакуация из школы №117 из-за обнаружения за территорией предметов, похожих на обломки беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по информационной политике администрации Волгограда.

По его словам, похожие на обломки дрона предметы были обнаружены рядом со входом за территорией школы №117 рядом со входом.

«Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы», — сказал председатель комитета.

3 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь.

В Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.

Также стало известно, что в Волгограде для пострадавших при атаке беспилотников горожан открыт пункт временного размещения.

