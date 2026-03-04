Владельца стоматологии отдали под суд за истязание супруги в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело местного бизнесмена, обвиняемого в истязании жены с особой жестокостью.

© Российская Газета

Фигурантом дела о домашнем насилии стал учредитель и владелец стоматологической клиники. 38-летний предприниматель, живший с женой и маленьким сыном, регулярно издевался над супругой, которая не имела источников дохода, а потому материально зависела от мужа.

"Бизнесмен превратил семейную жизнь в череду побоев и унижений, поднимал руку на жену дома и вне квартиры", - рассказали в краевой прокуратуре.

По информации ведомства, мужчина бил супругу и трезвый, и пьяный. Иногда это происходило в присутствии ребенка. Не раз жертве требовалась медицинская помощь, и врачи фиксировали травмы. Однако в правоохранительные органы женщина не обращалась, пока терпение ее не иссякло.

В ходе расследования супруг не признал вину, заявив, что не бил жену, а только пытался удерживать ее, когда они ссорились.

Прокурор утвердил обвинение по делу. Материалы переданы в суд.