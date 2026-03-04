Самолет МЧС доставил из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран

Самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран через Азербайджан, приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Речь идет о самолете Ил-76, который вылетел из Азербайджана в ночь на среду. На борту находились 117 человек, среди них 54 ребенка.

Россияне ранее пересекли границу Ирана через наземные пункты пропуска с Азербайджаном. После этого их доставили в Московскую область специальным бортом МЧС.

Во время полета людей сопровождали врачи поисково-спасательного отряда «Центроспас», а также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

