Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам заключения жителя Кубани Владислава Суряднова за вербовку в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в мае 2023 года в городе Кропоткин фигурант вступил в РДК и уговаривал знакомого присоединиться. Во время бесед Суряднов обосновывал и оправдывал деятельность участников запрещенного сообщества.

Сам фигурант планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. Для этого он занялся оформлением загранпаспорта, но не успел его получить из-за задержания. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ФСБ задержала активистку за перевод американскому юрлицу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).