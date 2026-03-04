Над Волгоградом прогремела вторая волна взрывов

В небе над Волгоградом прозвучала вторая серия взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По свидетельству местных жителей, что несколько взрывов раздались примерно в 01:20 и 02:40 мск.

Начиная с 02:30 мск в южной части города прозвучали не менее трех взрывов. Очевидцы слышали звук работающих двигателей и видели вспышки в небе. 4 марта стало известно, что в Волгограде для пострадавших при атаке беспилотников горожан открыт пункт временного размещения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь. В Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.