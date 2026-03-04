У экс-главы депкульта Москвы изъяли имущество на миллиарды рублей

Суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, предпринимателя Андрея Нероденкова и связанных с ними лиц. Общая стоимость активов оценивается примерно в 5 млрд рублей, пишет Коммерсантъ.

По данным Генпрокуратуры, при отсутствии подтвержденных доходов Кибовский вместе с Нероденковым приобрели и оформили на родственников и доверенных лиц дорогое имущество. Речь идет о загородных домах в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, квартирах, апартаментах, коммерческой недвижимости, премиальных автомобилях, мотоциклах и ценных бумагах.

Стоимость имущества, оформленного на членов семей и приближенных лиц, составила около 1,5 млрд рублей.

Кроме того, следствие считает, что при участии Кибовского была увеличена стоимость активов компании, владевшей объектом культурного наследия в центре Москвы. После этого фирму продали, а выгода от сделки, по версии прокуратуры, составила около 1,2 млрд рублей.

Также установлено, что семья бизнесмена Нероденкова владела рядом дорогостоящих активов, полученных от его тестя — Анатолия Круглова, который в 1991–1998 годах возглавлял Государственный таможенный комитет России.

Иск прокуратуры суд удовлетворил полностью. 2 марта 2026 года Московский городской суд оставил решение без изменений, после чего оно вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.

Кибовский и Нероденков также проходят фигурантами уголовного дела о коррупционных преступлениях.