Российский СПГ-танкер загорелся в Средиземном море

Российский танкер "Арктический Метагаз", занимающийся транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ), загорелся в водах Средиземного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

© Газета.Ru

Один из собеседников агентства предположил, что судно могло подвергнуться атаке со стороны надводного беспилотника, однако никаких конкретных доказательств этой версии не было представлено. Судьба членов экипажа остается неизвестной. Последний раз "Арктический Метагаз" передавал информацию о своем местоположении 2 марта, когда находился у берегов Мальты. Как отмечает Reuters, данное судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Великобритании.

1 марта бельгийские военные при поддержке французских коллег перехватили и отконвоировали судно Ethera в порт Зебрюгге, заподозрив, что оно входит в так называемый теневой флот, перевозящий российскую нефть. Позже с владельцев судна потребовали внести €10 млн в качестве залога.