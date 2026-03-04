Крыша пятиэтажки обрушилась в чувашском Алатыре

В городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного многоквартирного кирпичного дома.

Площадь обрушения, по информации администрации муниципального округа, составила 400 кв. м.

Отмечается, что в результате инцидента была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома.

Кроме того, была перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.

По данным мэрии, пострадавших нет. Для размещения жителей подготовлен пункт временного размещения.

Днём ранее между башнями Нижегородского кремля обвалилась часть крыши.