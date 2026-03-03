Тюменцу грозит срок за избиение ребенка на детской площадке

В Тюмени задержали мужчину, который избил ребенка на детской площадке. Об этом пишет Ura.ru.

Сотрудники УМВД Росии по Тюменской области установили личность нападавшего и опросили его. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел на территории ЖК «Первая линия. Гавань». Сообщалось, что мальчики попросили школьника вернуть снегокат, который тот якобы взял у девочек из соседнего дома. После отказа в конфликт вмешался отец одного из мальчиков. На кадрах с места заметно, как он наносит удар школьнику, затем, когда тот падает, ставит на колени и заламывает руки.