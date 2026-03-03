ISNA: после ударов США и Израиля разрушены 20 иранских школ

В результате ударов США и Израиля разрушено как минимум 20 школ в Иране. Об этом рассказал министр образования исламской республики Алиреза Каземи, передает агентство ISNA.

По его словам, 120 учеников и учителей пострадали в ходе атак.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.