Одно из министерств Чехии эвакуировали из-за скворечника

Сотрудники и посетители здания министерства охраны окружающей среды Чехии были эвакуированы из-за подозрительной посылки. Об этом в социальной сети Х сообщила пресс-служба чешской полиции.

В ее заявлении говорится, что речь идет о крупной коробке, которая, как предполагалось, могла содержать представлявший опасность предмет. На место происшествия был вызван сапер. Примерно в 16:15 (18:15 мск) полиция объявила об эвакуации из здания ведомства около 400 человек.

Впоследствии оказалось, что посылка не представляла опасности. Как уточнила полиция после отмены принятых в здании и на прилегающей к нему территории мер безопасности, «это был скворечник, который кто-то послал по почте».

