Российским полицейским угрожали гранатой

В Нижегородской области взяли под стражу трех человек, угрожавших сотрудникам ДПС гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские остановили машину для проверки документов, за рулем сидела женщина, еще одна вместе с мужчиной размещались на заднем сидении. Выйдя из машины, они отказались давать полицейским документы, а также показали им предмет, похожий на боеприпас, и стали угрожать его взорвать.

После этого россияне хотели скрыться, а при задержании начали сопротивляться и пытаться ударить правоохранителей. Позже у них нашли пакетик с синтетическим и растительным наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а также незаконном обороте наркотиков.

