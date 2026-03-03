Пьяный турист из Индии пробил россиянке голову, катаясь на гидроцикле

Пьяный турист из Индии на гидроцикле врезался в россиянку в Паттайе и пробил ей голову. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 65-летняя Ирина купалась в море около 11:00 на пляже Джомтьен, когда на нее на высокой скорости на водном скутере налетел индийский турист. После столкновения в воде образовалось большое кровавое пятно. Пострадавшую пенсионерку вытащили на берег. У женщины оказалась рваная рана головы. Россиянку, находившуюся в состоянии сильного шока, госпитализировали в больницу Бангкок-Паттайя.

Индийского туриста задержали. Выяснилось, что 34-летний мужчина был пьян и нарушал правила безопасности, катаясь на гидроцикле в зоне, предназначенной исключительно для купания. Он извинился перед Ириной и заявил, что не заметил ее. Мужчину отвезли в отделение полиции Паттайи, говорится в публикации.

