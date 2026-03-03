Жертву шантажа задержали за теракт в российском регионе

В Белгородской области задержали 28-летнего жителя по подозрению в поджоге тепловоза. Об этом сообщает РИА Новости.

Дежурный на станции Старый Оскол позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный бросил в тепловоз зажигательную смесь. Прибывшие на место правоохранители потушили пожар в кабине машиниста, на месте нашли разбитое лобовое стекло, молоток и канистру с бензином.

Вскоре был установлен подозреваемый, во время допроса он дал признательные показания. По словам мужчины, на поджог его толкнули мошенники. Они взломали его аккаунты в соцсетях и на «Госуслугах», получили доступ к персональным данным и стали шантажировать. Требованием стало поджечь тепловоз.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что московская студентка стала жертвой ухажера из чата знакомств.