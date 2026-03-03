В районе Сочи произошло новое землетрясение

В районе Сочи зафиксировали повторное землетрясение — его магнитуда составила 4,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологического центра, эпицентр толчков располагался на глубине 35 километров. При этом, само землетрясение произошло на расстоянии 28 километров от Сочи.

Напомним, что ранее центр сообщал о другом землетрясении в регионе, магнитудой в 4,4. Оно произошло на расстоянии 21 километра от Сочи.