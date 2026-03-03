Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

В Башкирии осудят мать за расправу над годовалой дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 117 («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2024 года по февраль 2025-го женщина регулярно проявляла жестокость к годовалой дочери. Она не обеспечивала ей уход, питание, а также игнорировала рекомендации врачей и не обращалась за медицинской помощью, что привело к задержке развития младенца. В течении полугода она систематически применяла к ребенку физическое и моральное насилие.

В ноябре 2024 года обвиняемая сломала дочери бедренную кость. А 18 февраля 2025 года разозлилась из-за ее плача и причинила пострадавшей травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе расследования проведены следственные действия и экспертные исследования, которые подтвердили причастность женщины к содеянному. Двое других малолетних детей из семьи был переданы под опеку бабушке. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

