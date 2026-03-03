В Саратове на девушку, выходившую из подъезда, рухнула глыба льда

В Саратове на 17-летнюю девушку рухнула глыба льда, когда она выходила из подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Саратов".

Инцидент произошел 1 марта на улице Танкистов. Ледяная глыба рухнула с крыши жилого дома на несовершеннолетнюю, когда она выходила из подъезда.

В результате девушка получила травмы, однако подробно информации о ее состоянии не поступало. Она обратилась за помощью в травмпункт.

До этого глыба льда рухнула на проходившую мимо женщину в Саратове. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.