Экс-полицейский подбросил россиянину наркотики по просьбе его жены и попался

Одинцовский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела о подброшенных наркотиках в отношении экс-сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в получении взятки, в незаконном хранении наркотических средств, а также в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью 2014 года женщина предложила ему деньги за задержание супруга с наркотиками.

Тогда фигурант с соучастниками без оснований доставили мужчину в отдел, где в присутствии двух знакомых понятых засунули в его носок героин и тут же его достали. Было возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. За это его супруга заплатила 800 тысяч рублей.

Мужчину оправдали в 2016 году. За ним признали право на реабилитацию.

