Около Сочи произошло землетрясение

В Краснодарском крае в 21 км от Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 21 км к юго-западу от города Сочи. Очаг залегал на глубине 35 км.

Специалисты отмечают, что толчки произошли в 15:09 по московскому времени, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о других землетрясениях на юге России. 28 февраля подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали в районе Новороссийска. Эпицентр находился в море на глубине около 10 километров, интенсивность в ближайших населенных пунктах составила 2–3 балла.

В начале февраля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крыма. Очаг залегал на глубине 10 километров в 78 километрах от Керчи.