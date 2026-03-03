Пассажиры, летевшие из Москвы на Паттайю, сняли, как двигатель самолета несколько раз вспыхнул. Борт успешно приземлился в конечной точке маршрута. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили очевидцы инцидента.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видны несколько вспышек. Впоследствии в авиакомпании отметили, что полет прошел в штатном режиме. Пассажиры рейса рассказали, что звук был похож на падение лифта с высоты.

Заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов предположил, что очевидцы сняли на видео помпаж двигателя.

В декабре прошлого года похожая ситуация произошла при вылете самолета из аэропорта Шереметьево. Когда судно оторвалось от земли, у него загорелся двигатель. Экипаж принял решение об экстренной посадке. Пассажиры рейса отметили, что при разгоне лайнера ощущалось, что ему не хватает мощности для взлета.