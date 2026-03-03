В Петербурге родители насиловали троих родных детей

Пару из Петербурга подозревают в насилии над собственными детьми. Об этом сообщает "Фонтанка".

О том, что происходит в семье, стало известно после звонка 15-летней девушки в "112". Она заявила, что родители насилуют всех троих. Спустя полчаса сотрудники правоохранительных органов были на месте, но отец уже успел куда-то уехать с ней. Узнав номер, полицейские смогли догнать машину и задержать подозреваемого.

По данным "Фонтанки", в семье насилию подвергались все дети. Так 36-летний мужчина заставлял детей снимать одежду и прикасался к ним.

Всего в семье трое детей: звонившая 15-летняя школьница, ее 12-летняя сестра и их семилетний брат. Старшую отец якобы заставлял совершать действия сексуального характера в отношении родной матери и сам насиловал. Помимо этого, родитель снимал несовершеннолетних на видео.

В отношении пары возбудили уголовное дело. Они находятся под арестом.