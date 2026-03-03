Подростка жестоко избили сверстники в центре города

В Кемерове следователи возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о жестоком избиении подростка. Инцидент произошел в Центральном районе города, где группа несовершеннолетних напала на своего сверстника. Издевательства попали в объективы камер видеонаблюдения, установленных поблизости. Подробности сообщает Сибирский Экспресс.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, поводом для начала расследования послужила публикация на сайте «Сибдепо». В материале рассказывалось о том, что родители пострадавшего мальчика обратились за записями с камер в бизнес-центр, во дворе которого и случилось нападение.

По информации источника издания, взрослые пытались самостоятельно восстановить картину произошедшего. Они выяснили, что их сына избили несколько подростков. Увиденное на кадрах подтвердило самые худшие опасения: мальчика били группой, не давая ему возможности защититься или убежать.

В результате побоев ребенок получил серьезные травмы. Как уточняет источник, у пострадавшего повреждены глаз, нос и рот. Медики диагностировали ушибы и гематомы. Родители уже обратились с официальным заявлением в правоохранительные органы.

В Следственном комитете заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас следователи устанавливают всех участников нападения, а также выясняют обстоятельства, при которых произошло избиение. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.