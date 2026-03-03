Виновному в нападении на участника СВО в Батайске вынесен приговор

Суд вынес приговор Аразу Айдыну оглы Гусейнову, напавшему на участника СВО в городском парке Батайска в Ростовской области. Гусейнов был признан виновным в покушении на убийство, совершенном из хулиганских намерений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следствие выяснило, что нападение произошло 3 сентября 2023 года. Гусейнов вступил в конфликт с участником СВО и открыл по нему огонь из травматического пистолета, сделав несколько выстрелов. Мужчина выжил только благодаря своевременной медицинской помощи. Нападавшего задержали.

Суд приговорил Гусейнова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.