В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

В селе Черная Речка под Хабаровском глыбы льда обрушились и сломали трубы, подающие отопление. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Село находится меньше чем в 10 километрах от города. Водонапорная башня на улице 91-я Стройка снабжает котельную и ближайшие дома. Она давно покрылась льдом и превратилась в айсберг, а 3 марта куски обвалились, повредив коммунальные сети.

Местные жители пожаловались, что у них начали остывать батареи, также вместо горячей воды из крана начала течь холодная.

Известно, что водонапорная башня давно нуждалась в ремонте. Администрация собиралась проводить работы летом 2025 года, но из-за задержки поставки оборудования ремонт перенесли на весну. В декабре представители администрации осматривали сооружение — планировали заменить изношенные участки труб и промыть фильтры.

