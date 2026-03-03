Выяснились детали поджога банкомата подростком в Москве

Подросток, задержанный при попытке поджога банкомата на Ленинградском проспекте в понедельник вечером, остается в больнице. У 14-летнего мальчика серьезные ожоги рук и ног.

Как уже сообщал «МК», школьник действовал по указанию мошенников. До этого он сбросил геолокацию своей школы знакомой, с которой познакомился по Интернету. Сразу после этого на него вышли якобы представители правоохранительных органов, которые заявили, что мальчик дал наводку украинским террористам, и на учебное заведение будет проведена атака с помощью БПЛА. Из-за этого подростка и его родителей немедленно арестуют, а его сестру отправят в детский дом. Избежать этого можно только одним способом — поджечь банкомат.

Также преступники пытались заставить подростка вынести из дома деньги, но наличных в квартире не нашлось.