Россиянка серьезно пострадала на отдыхе по необычной причине

Отдых россиянки на тайской вилле обернулся тяжелыми травмами и многотысячными расходами. Как сообщает Telegram-канал «База», инцидент произошел в Паттайе, где Татьяна арендовала виллу с видом на джунгли. Женщина отдыхала в джакузи, когда в стеклопакет на расстоянии четырех метров от нее на скорости влетела дезориентированная птица. Окно мгновенно треснуло, и град осколков обрушился на отдыхающую.

Чтобы выбраться из опасной зоны, Татьяне пришлось буквально идти по битому стеклу. В результате она получила множественные порезы по всему телу — серьезно пострадали руки, ноги и шея. Туристку экстренно доставили в один из госпиталей Паттайи, где врачи провели необходимую операцию.

Но после медицинской помощи Татьяну ждал новый удар — финансовый. Медики выставили счет на сумму около 400 тысяч рублей. Когда женщина обратилась в страховую компанию, чтобы покрыть расходы, ей пришел отказ. Страховщики заявили, что ответственность за произошедшее лежит не на них, а на владельце виллы, который обязан обеспечивать безопасность арендованного жилья.

Теперь пострадавшей предстоит долгий путь к справедливости. Чтобы добиться компенсации, ей нужно обращаться в суд и ждать рассмотрения дела — процесс может занять около года. Пока же Татьяна остается в Таиланде, ожидая разрешения врачей на вылет домой. Ей предстоит решить не только вопросы со здоровьем, но и юридические тяжбы с владельцем виллы.