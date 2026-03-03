Бывшая заместитель прокурора российского города получила электронный браслет

Следователь возбудил уголовное дело против бывшего заместителя прокурора города Пыть-Яха, обвиняемой в получении двух взяток от подсудимых. Об этом Ленте.ру сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Речь идет о Яне Виер, уточняет URA.RU. С санкции суда ее взяли под домашний арест. Мера пресечения предусматривает ношение электронного браслета.

По версии следствия, в 2024 году она получила через посредника две взятки на общую сумму в 350 тысяч рублей от представителей подсудимых. Вознаграждение предназначалось за смягчение наказания при рассмотрении уголовных дел в суде.

Следствие устанавливает другие эпизоды взяточничества экс-зампрокурора.

