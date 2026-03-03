Женщина украла трехкилограммового камчатского краба из магазина в Москве

Москвичка решила побаловать себя деликатесом и украла из магазина на Ходынском бульваре в столице трехкилограммового краба. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на Ходынском бульваре, и сообщил, что женщина похитила из торгового зала камчатского краба весом три килограмма на общую стоимость 18 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали 42-летнюю злоумышленницу. В отношении женщины завели уголовное дело. Краба вернули в магазин. На время следствия москвичку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее другая женщина украла из гипермаркета в Чехове кофе, носки и дезодоранты. Однако ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Подозреваемую задержали, силовики выяснили, что она имеет несколько судимостей. Рецедивистку передали полиции.