Российские подростки соблазнились легким заработком и стали диверсантами

Следователи предъявили обвинение в покушении на диверсию 16-летним подросткам, которые подожгли две сотовые станции в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, один из злоумышленников вступил в переписку с неизвестным в мессенджере Telegram. Тот пообещал подростку легкий заработок и направил инструкцию по совершению поджогов оборудования сотовых станций. В ноябре 2025 года юноша вместе с другом попытался сжечь две вышки — в станице Староизобильной и в городе Изобильном, снимая происходящее на телефон. Довести начатое до конца подростки не смогли, так как возгорание было локализовано.

Оба поджигателя задержаны и помещены под стражу. Следствие полагает, что один из них вовлек в диверсионную деятельность еще одного подростка из другого региона России.

