Мошенники начали обещать россиянам микрозаймы в обход биометрии

Телефонные мошенники начали использовать новые схемы обмана россиян, предлагая им «помощь» в обходе правил выдачи микрозаймов или защиту от кражи биометрических данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Всплеск активности мошенников произошел на фоне вступления в силу с 1 марта требований, обязывающих микрофинансовые организации (МФО) подтверждать личность онлайн-заемщиков через Единую биометрическую систему (ЕБС). Раньше для получения онлайн-займа в МФО было достаточно сделать селфи с паспортом.

Теперь МФО с собственным капиталом не менее 70 миллионов рублей должны будут сверять полученные от клиента биометрические данные (изображение лица и голос) с хранящимися в ЕБС. Для идентификации необходима подтвержденная биометрия, упрощенная или стандартная не подойдет.

По данным платформы «Мошеловка», первая схема мошенников строится на предложении оформить заем без биометрии через «лазейку» за небольшую комиссию (500–1500 рублей). Вторая уловка имитирует звонок «службы безопасности» Госуслуг или банка: жертве сообщают о попытке взять кредит на ее имя и требуют продиктовать СМС-код для блокировки заявки. Если человек сделает это, злоумышленники получат доступ к его личному кабинету.

Целевой аудиторией новых мошеннических схем стали россияне, опасающиеся отказов в кредитовании или неправомерного использования цифрового профиля. В Народном фронте подчеркивают: работа с ЕБС ведется только через официальные приложения, а СМС-код представляет собой ключ к аккаунту, этот ключ нельзя передавать никому.