ФСБ предотвратила убийство топ-менеджера предприятия ОПК

В Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным следствия, преступление по заданию спецслужб Украины готовил гражданин РФ 1985 года рождения.

Куратор переправил агенту поддельный российский паспорт. По этому документу он арендовал квартиру. Также агенту сообщили адрес проживания топ-менеджера предприятия ОПК.

Преступник должен был подорвать его автомобиль. Для этого он достал из схрона самодельное взрывное устройство.

Когда силовики попытались задержать мужчину, куратор осуществил дистанционный подрыв бомбы. В результате взрыва злоумышленник погиб.

Во время осмотра места происшествия изъято второе взрывное устройство. Оно было закамуфлировано под пауэрбэнк. В нем находилось 300 гр пластичного взрывчатого вещества. Также был обнаружен телефон с перепиской куратора и агента и поддельный паспорт гражданина РФ.

В ФСБ предупредили, что Киев использует российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им вознаграждение.