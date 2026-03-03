Раскрыты подробности гибели туристов в Пермском крае

Пятеро друзей из Уфы отправились в экстремальное путешествие на Северный Урал, но живым домой вернулся лишь один. Трагедия разыгралась на плато Кваркуш в Пермском крае, где группа столкнулась с аномальными морозами и чередой роковых ошибок. Подробности случившегося у KP.RU.

Компания из пяти человек — Александр, Абду-Обойдех, Алик, Дмитрий и 67-летний Сергей Яковлев — отправилась в путь 20 февраля. Яковлев был самым опытным путешественником в группе, остальные купили снегоходы только в прошлом году. На автомобилях они добрались до поселка Золотанка, оставили машины и выдвинулись в сторону хребта Кваркуш. Маршрут они не зарегистрировали.

Компания планировала добраться до избы Иванова и вернуться 23–24 февраля, но сигнала от группы не было до 27 февраля. Тогда жена одного из пропавших забила тревогу. Поиски осложнялись морозами, которые на плато опускались ниже 30 градусов. Только 1 марта добровольцы из Ханты-Мансийска обнаружили двоих подававших признаки жизни туристов. Рядом в снегу лежало тело третьего — он умер от переохлаждения. Друзья вытащили его наружу, чтобы не оставаться рядом с мертвецом.

Участник спасательной операции Андрей Корепанов рассказал жуткую подробность.

«Два человека были еще живы, они просили пить. Им дали теплой воды, один попил и тут же умер". Корепанов отметил: "А второй, самый старший из них, наоборот, ожил, начал разговаривать».

Выживший Сергей Яковлев сообщил, что еще двое ушли пешком в сторону Дома Иванова, но не смогли дойти из-за сильного ветра. Их тела нашли в 150 метрах от охотничьей избушки.

Четверо из пяти пропавших в Пермском крае туристов найдены погибшими

Название Кваркуш переводится как «Голый Урал» — на вершинах хребта нет деревьев, только кустарники. Именно там, на открытом заснеженном плато, туристы решили заночевать, хотя могли спуститься к реке Россоха, где теплее и есть лес. Они соорудили самодельную палатку в выдутой ветром яме, натянули брезент и легли в спальники. Снегоходы за ночь забило снегом, и утром ни один не завелся. Спутниковый телефон, который мог бы спасти жизнь, путешественники по нелепой случайности оставили в машине. Рации позволяли связываться только друг с другом на небольшом расстоянии. При этом у них были полные канистры бензина, но ни следов костра, чтобы согреться, спасатели не обнаружили.