Россиянка бросила недоношенного сына с больной родственницей на несколько дней

Полиция проводит проверку после того, как в квартире жительницы Луганска обнаружили новорожденного с пожилой родственницей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как женщина в возрасте обратилась в больницу. Позже выяснилось, что местная жительница оставила недоношенного младенца с родственницей и ушла. При этом сама пожилая женщина из-за болезни не может ухаживать за мальчиком.

Мать ребенка три дня не появлялась дома и не интересовалась судьбой сына. Выяснилось, что родительница ведет "асоциальный образ жизни" и часто выпивает. Помимо этого, медики не обследовали ребенка, у него нет свидетельства о рождении.

Медики больницы, в которую обратилась пожилая родственница, рассказали о ситуации правоохранителям. Сейчас и мальчику, и женщине оказывают необходимую помощь. В действиях матери усмотрели признаки неисполнения родительских обязанностей.