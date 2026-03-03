Мужа Блиновской допросили по делу Пашаева

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского в Донецком гарнизонном военном суде допросили по делу о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщил информированный источник.

Блиновского лично допросили в суде Донецка по делу Пашаева, сказал собеседник РИА «Новости».

По версии следствия, юрист получил от предпринимателя 20,1 млн рублей и 300 тыс. долларов. За это вознаграждение он обещал помочь супругам избежать ответственности за неуплату налогов и легализацию доходов. Эти события происходили с января по май 2024 года.

Кроме того, Пашаева обвиняют в попытке хищения 15 млн рублей у жителя Петрозаводска. Он обещал содействие в освобождении от наказания за сбыт наркотиков через отправку на военную службу. Адвокат успел получить 10,5 млн рублей и компьютерную технику.

Напомним, в 2024 году Пашаев рассказывал об очной ставке с Блиновским.

СК пояснял, что Пашаев, по версии следствия, похитил у Блиновского более 47 млн рублей, обещая освобождение его и его жены от уголовной ответственности.