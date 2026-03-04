Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

Пассажиров эвакуировали из самолета авиакомпании United Airlines из-за загоревшегося в полете двигателя. Случившееся попало на видео, которое публикует PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел утром 2 марта. Борт вылетел из Лос-Анджелеса в Ньюарк, США, но спустя несколько минут пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту отправления. Оказалось, что в левом двигателе произошло возгорание.

Лайнер приземлился, после чего члены экипажа активировали надувные трапы, чтобы пассажиры быстро покинули салон. Эвакуация заняла около минуты, никто не пострадал. На кадрах видно, как из двигателя валит дым.

Ранее в аэропорту США начался пожар из-за горящего двигателя самолета Delta, который поджег взлетную полосу при аварийной посадке. Инцидент произошел 22 февраля в международной воздушной гавани Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту.