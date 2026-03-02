Два человека погибли при ударах по танкерам в Оманском заливе

Как минимум два человека погибли при ударах по судам в Оманском заливе. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

© Кадр видео

Гражданин Индии погиб, находясь во время удара в машинном отделении нефтяного танкера MKD VYOM, который после этого загорелся и потерял ход.

Второй человек, гражданство которого не называется, был убит при попадании ракеты в танкер Stena Imperative под флагом США, который находился в порту Бахрейна. Ранее заявлялось, что экипажу удалось безопасно покинуть судно.

По данным профильных порталов, Stena Imperative ранее фрахтовался Командованием морских перевозок США в качестве судна обеспечения в интересах американского военно-морского флота, однако до конца не ясно, в каком качестве он находился в Бахрейне. По заявлению судовладельца, экипаж танкера должен был состоять из граждан Соединенных Штатов, однако подтверждения этому пока нет.

Всего, по данным UKMTO, в районе Ормузского пролива, который соединяет Оманский и Персидский заливы, поражено пять танкеров. Несмотря на то, что Иран официально не заявлял о закрытии морского пути, по радиосвязи транслируются сообщения об ограничении судоходства. Кроме того, экипажи судов жалуются на подавление сигнала GPS и средств коммуникации в районе.