Появились новые подробности похищения девочки в Смоленске

Знакомая семьи похищенной в Смоленске девятилетней девочки рассказала, что подозреваемая приходила в их дом в январе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елену Соколову, проживающую в том же здании.

По словам Соколовой, инцидент произошел после новогодних праздников. Она встретила женщину на выходе из подъезда. У подозреваемой при себе были швабра, веник и пакет, ее сопровождал мужчина, приметы которого свидетельница не запомнила. Соколова обратила внимание на время визита: около двух часов дня, что не совпадает с графиком работы штатных уборщиков. Она также отметила, что следов уборки после их посещения замечено не было.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по данному делу воспользовались правом не давать показания. Ребенок пропал утром 24 февраля, выйдя из дома на прогулку с собакой. Девочку нашли спустя два дня в квартире, где проживали мужчина и его сожительница.