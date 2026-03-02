Задержан москвич, повредивший иномарку знакомой из мести

Полицейские в Москве задержали 42-летнего мужчину, который из мести повредил иномарку знакомой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по столице в MAX.

© 77.мвд.рф

Оказалось, что между ним и владелицей авто произошел конфликт. Что стало причиной ссоры – не уточняется. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Злоумышленника задержали возле места жительства в Песочном переулке.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на юге Москвы был задержан мужчина, который перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль. У злоумышленника изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".