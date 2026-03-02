Появилось видео горящего небоскреба в Бахрейне

В СМИ появилось видео, на котором можно увидеть пожар в небоскребе в Бахрейне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Quds.

Как сообщает источник, пожар произошел после попадания иранской ракеты. Кадры получили широкое распространение в социальных сетях. На них можно увидеть небоскреб, который охвачен пламенем и густым черным дымом. Вокруг здания собралась толпа, а с верхних этажей падают горящие обломки.

При этом издание подчеркивает, что каких-либо подтверждений подлинности записи на данный момент нет. Информация о жертвах также не приводится.

Ранее в СМИ появились кадры мощных взрывов в столице Бахрейна.