Экс-сенатор и предприниматель Умар Джабраилов перед смертью якобы отправил охранникам сообщения о том, что хочет наложить на себя руки.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале «112».

— В день смерти Умар Джабраилов разослал охранникам СМС о том, что хочет покончить с собой, — говорится в публикации.

Тело бизнесмена нашли в апартаментах в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве 2 марта. Мужчину в тяжелом состоянии обнаружили и опознали именно охранники. Джабраилова госпитализировали, врачи в течение получаса пытались его реанимировать, но сделать этого не удалось.

Следователи начали проверку по факту гибели бизнесмена. Правоохранители считают, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Он мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей. Однако дочь Джабраилова уверена, что его заставили совершить суицид из-за связи с Джеффри Эпштейном и Трампом.