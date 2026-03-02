Не самоубийство: дочь назвала ошеломляющую причину смерти Умара Джабраилова

Сегодня, 2 марта, стало известно о смерти бывшего сенатора, бизнесмена, коллекционера, мецената Умара Джабраилова. По некоторым данным, он мог свести счеты с жизнью из-за финансовых трудностей.

Однако дочь Джабраилова Альвина утверждает, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу", передает Mash.

Будто бы Умар Джабраилов переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и говорил о встречах. В слитых файлах нашли фото Джабраилова, на котором бизнесмен занимался каратэ. Сам бывший сенатор говорил, что не помнит, где и когда оно было сделано.

Также появилась информация, что Умар Джабраилов не употреблял алкоголь и наркотики по меньшей мере две недели. Бизнесмен держал пост в Рамадан. Его смерть не связана с передозировкой. Сообщается, что коллекционер был чист с 17 февраля. В номере отеля, где Джабраилов, предположительно, покончил с собой, не нашли ни спиртного, ни веществ.