Мать пропавшего в Ленобласти подростка обратилась к нему

Мать 15-летнего школьника, пропавшего в Ленинградской области, считает, что её сын попал в руки мошенников и действует под их жестким контролем. Женщина уверена: преступники запугали подростка, и теперь он прячется, выполняя их указания, вместо того чтобы вернуться домой. Об этом она рассказала в разговоре с 360.ru.

По словам матери мальчика Марины, на связь с ней выходили злоумышленники. Они не только угрожают расправой её семье, но и пытаются шантажировать саму женщину, вымогая у неё крупные суммы. Бизнесвумен подчеркнула, что поддаваться на провокации нельзя, так как это не гарантирует безопасность ребенка, а лишь усугубит ситуацию.

«Сколько бы я им ни принесла денег, они мне его не отдадут. А потом мне скажут: ты сделала — делай дальше, или мы ему там руку отрежем или ногу. На это нельзя вообще поддаваться», — заявила Марина.

Женщина опасается самого страшного — что доведенный до отчаяния подросток может решиться на непоправимый шаг, чтобы прекратить давление. Она обратилась к сыну с отчаянной мольбой.

«Надо, чтобы он просто собрал силу в кулак и пошел домой. Они наверняка ему говорят: попробуй туда-то не пойти, мы за тобой следим, убьем твоих родителей — и он берет и делает. Он же не хочет, чтоб маме, папе или сестре было плохо», — добавила она.

Марина пояснила, что преступники действуют профессионально. Они полностью контролируют перемещения мальчика: сами вызывают для него такси и объяснили, как избегать камер видеонаблюдения и не пользоваться телефоном, чтобы его не могли отследить. Женщина также подозревает, что сыну могли сменить одежду, чтобы он не бросался в глаза.

Школьник пропал в городском поселке Янино 25 февраля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.