Суд в Подмосковье вынес приговор 16-летнему закладчику

Красногорский городской суд назначил наказание 16-летнему подростку, который забрал наркотики из тайника и планировал их сбыть. Его приговорили к почти двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции заместителя прокурора области суд приговорил виновного к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подросток общался в мессенджере с соучастником. Обвиняемому отправили координаты закладки, которую нужно забрать. Молодой человек приехал в лес около поселка Сабурово, где нашел 21 сверток с метилэфедроном. Подозреваемого задержали 27 августа прошлого года. В ходе обыска у него нашли наркотики.

Ранее столичные полицейские задержали 17-летнего уроженца Брянской области по подозрению в распространении запрещенных веществ. У подростка нашли 55 свертков с мефедроном. Он успел сделать закладки. Полицейские прибыли по адресам и изъяли из тайников три свертка. В отношении подростка завели уголовное дело.