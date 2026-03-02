Убивший двух жен житель Ленобласти забил до смерти шваброй третью

В Ленинградской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Киришей, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его супруги.

По данным следствия, ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности по аналогичной статье. Первый приговор был вынесен около 13 лет назад, второй — спустя год после освобождения, тогда он получил семь лет лишения свободы.

Следствие установило, что в этот раз 59-летний обвиняемый нанес супруге, которая была младше его на девять лет, множественные удары, в том числе рукояткой швабры. От полученных травм женщина скончалась.

Дело расследовали следственные органы Ленинградской области, после чего материалы передали в суд. Обвиняемый признал вину.