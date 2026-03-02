В Ивановской области мальчик попал в больницу после обрушения снега с крыши

В Ивановской области ребенок пострадал из-за обрушения снежной массы с крыши. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Фурманове. Девятилетний мальчик шел по тротуару, когда на него с крыши здания фабрики вдруг рухнула снежная масса. После случившегося ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с травмами тела и головы, ему оказывают необходимую помощь. Подробной информации о состоянии малолетнего не поступало.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначена судмедэкспертиза, в данный момент устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.