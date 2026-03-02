Бродячий алабай загрыз собаку и покусал женщину в Балашихе

Бродячий алабай напал на несколько собак в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. Он загрыз одного из псов, а также покусал женщину.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили очевидцы инцидента.

— Алабай загрыз собаку и ранил женщину в Новом Измайлове. Бесхозный пес около четырех часов бегал по двору и нападал на животных, пока его не отловили, — передает «360.ru» со ссылкой на очевидцев.

Алабай покусал хаски и другую собаку. В итоге пса забрал мужчина, который представился «сотрудником хозяина животного».

Ранее в подмосковном Раменском собаки покусали четырехлетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу, его здоровью был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего завели уголовное дело. Позднее силовики нашли хозяина ротвейлера, покусавшего ребенка. С него могут взыскать компенсацию морального вреда и заставить возместить затраты на лечение мальчика. Врачам пришлось наложить ребенку 25 швов.