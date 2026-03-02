Многодетная россиянка и двое мужчин заживо сгорели в частном доме

В Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Кроме того, в доме находился еще один россиянин, его из огня спас сотрудник ДПС. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

У 30-летней россиянки, ставшей жертвой пожара, остались трое детей. Во время тушения возгорания пожарные нашли сначала женщину без признаков жизни, а затем остальных.

По факту случившегося организовали проверку.

