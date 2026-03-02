Мошенники нацелились на россиян на Ближнем Востоке

Злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные «вывозные» рейсы из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщается со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.

«С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке мы стали фиксировать всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах», - рассказала она, передает РИА Новости.

По ее информации, граждане сообщают сразу о нескольких схемах обмана. Речь идет о телефонных атаках, фишинговых рассылках и мошенничестве, направленном на туристов, которые пытаются вернуться в Россию.

Лазарева уточнила, что злоумышленники действуют как против людей, находящихся в зоне обострения, так и против пассажиров, ожидающих пересадки в третьих странах при перелетах ближневосточными авиакомпаниями.

В «Мошеловке» рекомендуют тем, кто оказался за границей, сохранять спокойствие, проявлять бдительность и проверять сведения о рейсах и возможной эвакуации исключительно через официальные источники.

